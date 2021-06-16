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Церемонию вручения премии ТЭФИ снова отложили

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ, вручение которой было запланировано на конец октября - начало ноября, перенесена на конец 2021 - начало 2022 года. Об этом сообщил председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

"Либо это будет самый конец года, либо начало следующего. Осенью вряд ли, потому что мы хотим провести полноценную, праздничную церемонию", - сказал Швыдкой журналистам, отвечая на вопрос о том, когда может состояться церемония.

Он отметил, что "в сегодняшних условиях нужно сделать настоящий праздник телевидения, чтобы его сделать, нужно, чтобы не было ограничений, не носили маски, чтобы это был праздник, а не просто "вручили под столом".

"Как только будут сняты ограничения, мы сразу вернемся к делу", - сказал Швыдкой.

Ранее сообщалось, что церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ, которая должна была состояться в октябре 2020 года, перенесена на май 2021 года из-за пандемии коронавируса. Позже Швыдкой сообщил "Интерфаксу", что церемония перенесена с весны на осень.

ТЭФИ Москва

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