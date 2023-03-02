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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Церемония вручения ТЭФИ пройдёт осенью

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ пройдёт осенью, сообщил председатель комитета индустриальных телевизионных премий, президент фонда "Академия российского телевидения", специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он уточнил, что сейчас идет поиск "новой модели" проведения церемонии, в рамках которой будут учтены "все обстоятельства сегодняшней жизни, которые во многом сейчас определяться СВО и ее отражением на телеэкранах".

ТЭФИ - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учреждённая фондом "Академия российского телевидения" 21 октября 1994 года.

Последняя церемония вручения наград состоялась в 2019 году, затем неоднократно переносилась.

ТЭФИ Михаил Швыдкой
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