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В мусорном контейнере в Германии нашли две картины XVII века

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Два полотна XVII века были обнаружены в придорожном мусорном баке. Как сообщает "Би-би-си", мужчина нашел картины в контейнере у трассы в Баварии и передал их полиции.

Оказалось, что это работы голландского художника Самуэля ван Хогстратена и итальянца Пьетро Беллоти.

Пока никто не признал себя владельцем картин и не обратился в полицию Кельна, которой и передали картины.

Согласно первым оценкам экспертов, это подлинники. Одна из работ - это портрет мальчика в красной шляпе авторства ван Хогстратена, который жил в Нидерландах в 1627 - 1678 гг.

Вторая картина - это автопортрет Беллоти (1625 - 1700 гг.).

Как напоминает "Би-би-си", работа ван Хогстратена, изображающая отдыхающую под деревом пастушку, ушла с молотка на торгах в Лондоне за $69 тыс. в 2019 году.

Другая его картина - "Распятие" - в 2018 году была продана за более чем $300 тыс.

Германия Кельн

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