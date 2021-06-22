Президент Бахрушинского музея отказался от должности в день назначения

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов, занимавший должность директора и назначенный на должность президента сегодня, отказался от должности, сообщили в Минкультуры РФ.

"Вчера состоялась рабочая встреча Дмитрия Родионова с руководством министерства культуры России, в ходе которой ему было сделано предложение о назначении на должность президента. (...) Дмитрий Викторович согласился и написал заявление об увольнении с занимаемой должности", - сообщили в ведомстве.

"Сегодня вновь назначенным директором был издан приказ о назначении Родионова президентом музея, однако в одностороннем порядке он отказался от достигнутых ранее договоренностей, не уведомив об этом ни учредителя, ни нового генерального директора", - подчеркивают в министерстве.

В Минкультуры отметили, что сожалеют о случившемся, и выразили надежду на то, что возникло некоторое недопонимание и Родионов изменит своё решение. "Ведомство ценит его опыт и профессиональные заслуги, а также многолетний труд и участие в жизни Бахрушинского музея", - добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что гендиректор Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина Родионов назначен президентом учреждения, он продолжит курировать научно-организационную работу и будет налаживать межмузейные связи. Гендиректором была назначена первый заместитель руководителя Кристина Трубинова