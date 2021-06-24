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Детский культурный форум в РФ перенесён из-за пандемии COVID-19

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ принято решение не проводить в 2021 году Детский культурный форум в связи с пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В целях защиты здоровья граждан министерство культуры РФ приняло решение о переносе Детского культурного форума", - говорится в сообщении. Форум должен был пройти с 25 по 29 августа.

Как уточнили в ведомстве, решение связано с возможными рисками и ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. Предполагается, что проведение форума станет возможным в 2022 году.

"Присутствие столь большого количества участников на площадках форума, общение и поездки в текущих условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки может негативно сказаться на росте заболеваемости", - подчеркнули в ведомстве.

Форум должен был состояться очно в Москве.

Планировалось, что его участниками станут около 2 тысяч одарнных детей из всех субъектов РФ, а также стран Содружества Независимых Государств. Программа мероприятия предусматривала пленарные дискуссии, сессии, круглые столы, показательные выступления, мастер-классы с участием деятелей культуры, экскурсии, посещение образовательных организаций и учреждений культуры, создание детского экспертного совета форума.

Хроника 09 января 2020 года – 24 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Минкультуры РФ Детский культурный форум Коронавирус

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