Детский культурный форум в РФ перенесён из-за пандемии COVID-19
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ принято решение не проводить в 2021 году Детский культурный форум в связи с пандемией коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В целях защиты здоровья граждан министерство культуры РФ приняло решение о переносе Детского культурного форума", - говорится в сообщении. Форум должен был пройти с 25 по 29 августа.
Как уточнили в ведомстве, решение связано с возможными рисками и ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обстановки. Предполагается, что проведение форума станет возможным в 2022 году.
"Присутствие столь большого количества участников на площадках форума, общение и поездки в текущих условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки может негативно сказаться на росте заболеваемости", - подчеркнули в ведомстве.
Форум должен был состояться очно в Москве.
Планировалось, что его участниками станут около 2 тысяч одарнных детей из всех субъектов РФ, а также стран Содружества Независимых Государств. Программа мероприятия предусматривала пленарные дискуссии, сессии, круглые столы, показательные выступления, мастер-классы с участием деятелей культуры, экскурсии, посещение образовательных организаций и учреждений культуры, создание детского экспертного совета форума.