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Умер режиссер Александр Стефанович

Умер режиссер Александр Стефанович
Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Режиссёр, актер и сценарист, бывший муж певицы Аллы Пугачевой Александр Стефанович скончался на 77-м году жизни, сообщила директор Центрального Дома кинематографистов Екатерина Головня.

"Умер Саша Стефанович... сердце разрывается... честный и очень надежный друг, на помощь и добрый мудрый совет которого я всегда могла рассчитывать", - написала Головня на своей странице в Facebook.

Стефанович автор таких фильмов, как "Душа", "Начни сначала", "Диск", "Осенний блюз", "Кураж". Также был кинодраматургом, автором более 70 сценариев, главным редактором журнала "Собственник", фотографом и писателем.

Александр Стефанович

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