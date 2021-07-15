Умер артист и музыкант Петр Мамонов

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Петр Мамонов, находившийся в больнице на фоне заражения коронавирусом, умер в четверг в возрасте 70 лет, сообщила "Интерфаксу" его супруга Ольга.

Она уточнила, что время и место прощания, отпевания и похорон артиста станет известно позднее.

Мамонов попал в больницу 27 июня, его подключили к аппарату ИВЛ, он находился в состоянии искусственной комы.

Рок-музыкант, поэт и актер Мамонов родился 14 апреля 1951 года. Он был основателем и лидером музыкальной группы "Звуки Му". Как актер известен по работам в фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина.