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Что произошло за день: четверг, 15 июля

Умер Петр Мамонов, ФАС назвала условия для покупки "Дикси" "Магнитом", Роман Баданин и Юлия Ярош попали в список иноагентов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умер артист и музыкант Петр Мамонов. Ему было 70 лет. Основатель группы "Звуки Му" заразился коронавирусом и в конце июня попал в больницу, где был подключен к аппарату ИВЛ и введен в искусственную кому.

- В России установлен новый антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки. Скончался 791 пациент, заболели еще 25 293 человека. В Москве - 5 237 заболевших.

- Минюст РФ признал иноагентами основателя "Проекта" Романа Баданина и главреда "Открытых Медиа" Юлию Ярош. Также в список внесены еще шесть журналистов. Кроме того, Генпрокуратура РФ признала нежелательной неправительственную организацию Project Media, Inc. ("Проект Медиа"), зарегистрированную в США. Ранее СМИ сообщали о ее связи с "Проектом" Баданина.

- Гособвинение запросило шесть лет условно для американского бизнесмена Майкла Калви. Француза Филиппа Дельпаля попросили приговорить к пяти годам условно, другим фигурантам "дела Baring Vostok" также предлагается назначить условные сроки. Калви выразил надежду, что Мещанский суд прекратит уголовное дело.

- ФАС разрешила "Магниту" купить "Дикси". Слияние торговых сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не превышает 25%, поэтому в сделку не попадут 142 магазина "Дикси". "Магниту" необходимо будет разово в срок до 1 июля 2022 года снизить долю рынка до 35% в 22 муниципалитетах. Также в числе условий - готовность "Магнита" продавать социально значимые товары без наценок в течение года.

- Дмитрий Песков заявил, что вопрос о ввозе иностранных вакцин не обсуждается. Он заявил, что России хватает своих препаратов, но взаимное с ЕС признание вакцин от коронавируса придется обсуждать.

- Суд ЕС отклонил жалобу Германии на ограничение доступа "Газпрома" к OPAL. В "Газпроме" выразили разочарование в связи с решением.

- Число погибших в Германии и Бельгии из-за наводнения на фоне затяжных ливней достигло 48.

- В Москве за полтора часа выпало 29% месячной нормы осадков. Ливень спровоцировал подтопления, в частности, на Арбате и на участке Дмитровского шоссе. Также затопило ВПП "Шереметьево", несколько рейсов задержали. Вероятность дождя и грозы сохраняется до конца дня.

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