Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от коронавируса

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев скончался на 50-м году жизни от коронавируса спустя три недели лечения, сообщается в официальном аккаунте хора в инстаграме.

"Бориса Горячева с нами больше нет... Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы... И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям", - говорится в сообщении.

Горячев - обладатель лирического баритона. Он пел в "Хоре Турецкого" с 2003 года.

"Хор Турецкого" - российский музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является народный артист России Михаил Турецкий.