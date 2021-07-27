Большой театр откроет новый сезон 13 сентября

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Большой театр (ГАБТ) сообщил, что откроет новый 246-й сезон 13 сентября показом оперы "Пиковая дама" на исторической сцене и оперы "Искатели жемчуга" - на камерной сцене.

С 4 августа по 12 сентября спектаклей в Большом не будет.

В апреле гендиректор театра Владимир Урин сообщил, что ГАБТ в новом сезоне представит девять премьер, среди них опера "Дон Жуан", совместная постановка с "Метрополитен-опера" - "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера и балет "Мастер и Маргарита".

Кроме того, в Большом театре в новом сезоне состоится премьера оперы "Хованщина" Модеста Мусоргского, балетные премьеры начнутся с показа балета "Мастер и Маргарита" Эдварда Клюга. Еще три премьеры запланированы на Камерной сцене театра: оперы Сергея Прокофьева "Маддалена", Мориса Равеля "Испанский час" и "Фальстаф" Антонио Сальери.