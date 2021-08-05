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Представители онлайн-кинотеатров вошли в экспертные советы Минкультуры

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ обновило составы экспертных советов по игровому, документальному и анимационному кино, в них впервые вошли представители онлайн-кинотеатров.

Заседания обновленных советов состоятся осенью 2021 года, сообщили в ведомстве.

Экспертные советы занимаются отбором проектов организаций кинематографии, которые претендуют на государственную поддержку для производства фильмов. Эксперты читают сценарии и изучают материалы по фильмам, знакомятся с режиссерскими экспликациями, продюсерскими концепциями, с предыдущими работами режиссеров и прочее.

В состав экспертного совета ведомства по отбору проектов, претендующих на поддержку в виде субсидий на производство национальных фильмов для детей, дебютных, авторских фильмов и экспериментальных игровых картин и фильмов социально значимой тематики вошли креативный директор онлайн-кинотеатра IVI Original Илья Бурец, продюсер компании START Юлия Мишкинене, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Джаник Файзиев, В совет по неигровому кино вошли куратор направления документального кино на КиноПоиск HD Майя Кузина. В составе совета по анимации вошел креативный продюсер КиноПоиск HD Владислав Рубин.

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