Минкультуры даст денег на фильмы о борьбе с COVID и фальсификации истории

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министерство культуры сообщило, что финансово поддержит производство неигровых короткометражек об истории России, о борьбе с COVID-19 российских ученых-медиков, о противодействии экстремизму, терроризму и фальсификации истории: всего будет поддержано 112 проектов из 368 заявленных.

Отбор неигровых короткометражек, которые получат госфинансирование, завершился. Ожидается, что получившие субсидии команды снимут свои картины к 2023 году.

Субсидии, как уточнили в министерстве, получат фильмы об истории России, сохранении культурных ценностей, о науке и российских ученых-медиках в борьбе с COVID-19, о детстве и проблемах современной молодежи, о людях с ограниченными возможностями, о противодействии экстремизму, терроризму и фальсификации истории, о многонациональных ценностях народов России.