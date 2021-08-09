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В России учрежден орден "За заслуги в культуре и искусстве"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом учредил орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве". Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награждаются граждане за создание театральных спектаклей, кино- и телефильмов, литературных и музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, телевизионных и радиопередач, произведений монументального и декоративно-прикладного искусства, получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества.

Кроме того, этот орден вручается за проектирование и возведение уникальных архитектурных комплексов, зданий, сооружений; за создание высокохудожественных образов в театральных спектаклях и кинофильмах, произведений живописи, скульптуры и графики; за большой вклад в изучение, сохранение и популяризацию российской художественной культуры и искусства, культурного наследия народов Российской Федерации и другие заслуги.

Владимир Путин

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