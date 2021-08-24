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Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался на 81-м году жизни, сообщает во вторник вечером Sky News.

Телеканал передает, что эту информацию подтвердил агент музыканта. Уоттс умер в одной из лондонских больниц.

Ряд британских СМИ отмечает, что недавно Уоттс перенес операцию, в связи с этим он не участвовал в концертах группы.

Уоттс изначально работал графическим дизайнером и играл в лондонских клубах на ударных, где он и встретил Мика Джаггера, Кита Ричардса и Брайана Джонса. В 1963 году он присоединился к новой группе The Rolling Stones. Уоттс был не только барабанщиком рок-группы, но первое время и участвовал в оформлении обложек первых записей группы, а также сцены во время концертов.

Он фигурирует во многих списках наиболее выдающихся барабанщиков в истории, составляемых специализирующимися на музыке изданиями.

Хроника 05 января 2019 года – 24 августа 2021 годаУмершие знаменитости
The Rolling Stones Чарли Уоттс Великобритания

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