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Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом

Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом
Актер Иван Краско
Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом, сообщил "Интерфаксу" представитель актера Вячеслав Смородинов.

"Он госпитализирован с инсультом, его поместили в реанимацию", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пока о том, в каком состоянии находится артист, еще не известно.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года. Советский и российский актер, народный артист России. В 1953 году окончил Первое балтийское высшее военно-морское училище по специальности "офицер-артиллерист". В 1957 году поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского, после его окончания был принят в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра (БДТ) имени Максима Горького.

С 1966 года - актер Драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской. В кино дебютировал в середине 1960-х годов, сыграв эпизодическую роль в психологическом детективе "Авария". Впоследствии в кино исполнил более ста ролей. Известен по ролям в фильмах "Господин оформитель" (1988), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2001) и другим.

Иван Краско Вячеслав Смородинов

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