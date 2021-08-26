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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Концерты Летнего фестиваля Российского национального оркестра будут показаны в телеэфире

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Телеканал "Культура" в конце сентября, как ожидается, покажет записи концертов фестиваля первого Летнего фестиваля Российского национального оркестра, сообщили "Интерфаксу" организаторы форума.

Фестиваль, задуманный как заключительный аккорд юбилейного 30-го сезона РНО, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и новыми мерами по обеспечению безопасности был перенесен на август и проведен в итоге в формате видеосъемок.

В четырех концертах фестиваля приняли участие солисты и камерные ансамбли РНО, а также звезды отечественного исполнительского искусства - пианисты Константин Емельянов, Андрей Гугнин, Александр Гиндин и Дмитрий Шишкин, дирижеры Алексей Богорад, Валентин Урюпин и Сергей Смбатян.

В программе фестиваля прозвучали произведения Моцарта, Шуберта, Франка, Тюйе, Мальциса, Сальери, Вивальди, Гуммеля, Россини, Бетховена.

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