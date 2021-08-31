Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Егор Дружинин и Олеся Железняк стали заслуженными артистами России

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин вручил в Доме правительства государственные и правительственные награды деятелям культуры и пообещал от правительства поддержку креативной индустрии.

Почетное звание "Заслуженный артист России" получили оперная певица Аида Гарифуллина, режиссер-постановщик Егор Дружинин, актриса "Ленкома Марка Захарова" Олеся Железняк и артист балета Большого театра Артем Овчаренко.

Орденом дружбы были удостоены композитор Вячеслав Добрынин, артист "Ленкома" Андрей Соколов и художественный руководитель-главный дирижер Московского камерного оркестра "Музыка вива" Александр Рудин.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени получила актриса Мария Шукшина, медаль этого ордена второй степени - артистка театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная.

Почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ" было присвоено ректору ГИТИСа Григорию Заславскому.

Правительство Ленком Большой театр Ромэн Мария Шукшина Олеся Железняк Егор Дружинин

Новости

Организаторы фестиваля в Твери c участием Линдеманна изменят формат мероприятия

Организаторы фестиваля в Твери c участием Линдеманна изменят формат мероприятия

В отношении продюсера солиста Rammstein завели административное дело

Солисту Rammstein выписали предписание по поводу антиковидных мер

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Российские силовики пришли в гостиничный номер к Тиллю Линдеманну

Один из основателей группы "Смысловые галлюцинации" находится в коме

Анимационная отрасль в России просит снизить для нее налоги

Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом

Народный артист России Иван Краско госпитализирован с инсультом
Умершие знаменитости

Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Скончался барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Конфликтом в театре Ермоловой займется Общественный совет при Минкультуры

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');