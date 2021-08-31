Егор Дружинин и Олеся Железняк стали заслуженными артистами России
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин вручил в Доме правительства государственные и правительственные награды деятелям культуры и пообещал от правительства поддержку креативной индустрии.
Почетное звание "Заслуженный артист России" получили оперная певица Аида Гарифуллина, режиссер-постановщик Егор Дружинин, актриса "Ленкома Марка Захарова" Олеся Железняк и артист балета Большого театра Артем Овчаренко.
Орденом дружбы были удостоены композитор Вячеслав Добрынин, артист "Ленкома" Андрей Соколов и художественный руководитель-главный дирижер Московского камерного оркестра "Музыка вива" Александр Рудин.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени получила актриса Мария Шукшина, медаль этого ордена второй степени - артистка театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная.
Почетное звание "Заслуженный деятель искусств РФ" было присвоено ректору ГИТИСа Григорию Заславскому.