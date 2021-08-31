В Петербурге откроют памятник собаке Сергея Довлатова

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге 4 сентября в сквере Довлатова на Загородном проспекте откроют памятник любимой собаке писателя - фокстерьеру Глаше. Об этом сообщила директор фестиваля "День Д" Анастасия Принцева.

Она уточнила, что это отчасти памятник, отчасти памятный знак.

"Это такая из стали сделанная доска, где вырезан фокстерьер Глаша. То есть, она являет собой пустоту. И у нее поднята ножка", - рассказала Принцева.

Скульптуру создал архитектор Вячеслав Бухаев, автор памятника Довлатову, который установили на улице Рубинштейна, где жил писатель.

Принцева сообщила, что открытие в сквере Довлатова будет сопровождаться парадом фокстерьеров, джазовой музыкой, танцами.

Фестиваль "День Д", посвященный 80-летию со дня рождения Довлатова, будет проходить с 3 по 5 сентября, в его программе больше полусотни мероприятий. В частности, в его рамках пройдут квесты, викторина "Что? Где Когда?" с вопросами про Довлатова, составленные Алексеем Блиновым, экскурсия на ретроавтомобиле по Ленинграду Довлатова, посещение квартиры писателя, где создан музей советского быта, лекции в "Новой Голландии" и Фонтанном доме, вечер воспоминаний.

Организаторы фестиваля вместе с "Ленфильмов" наметили показы кинофильмов ленинградской школы с обсуждением и участием кинокритиков Любови Аркус, Михаила Трофименкова, Василия Степанова.

Идеолог фестиваля, историк Лев Лурье напомнил, что "День Д" пройдет в пятый раз.

"В этом празднике самое замечательное то, что не было повода. Он не был ни к чему приурочен, не финансировался ни государством, ни каким-то крупными спонсорами. Сделан, что называется на "медные" народные деньги", - объяснил он.

История фестиваля началась в сентябре 2016 году с открытия памятника Довлатову на улице Рубинштейна.