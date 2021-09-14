Фестиваль российского кино пройдет в Бразилии и Мексике

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Фестиваль российского кино Russian Film Festival (RFF) пройдет в Бразилии и Мексике, зрителям будет представлено восемь российских картин разных жанров, сообщили в Роскино.

В Бразилии фестиваль пройдет с 16 сентября до 10 октября на платформе Spcine, в Мексике - с 23 сентября по 17 октября на платформе Filmin Latino. Зрители обеих стран смогут бесплатно посмотреть восемь российских картин в разных жанрах, в том числе, новинки этого года.

Помимо игровых фильмов и анимации, в программу фестивалей этого года впервые включены документальные проекты.

"Мы с удовольствием возвращаемся в Бразилию и Мексику, надеясь значительно нарастить аудиторию фестивалей. В прошлом году фильмы из программы суммарно в обеих странах посмотрело 44 200 человек, это половина всей аудитории RFF 2020 года. Основываясь на прошлогодних предпочтениях, мы составили программу повторных фестивалей, включив туда драмы, анимацию и семейное кино", - отметила генеральный директор Роскино Евгения Маркова, слова которой привели в пресс-службе.

В этом году Russian Film Festival познакомит зрителей Бразилии и Мексики с новинками российского кино, программа составлена с учетом предпочтений аудитории каждой страны по итогам фестивалей прошлого года.

Так, в Бразилии зрители смогут посмотреть фильмы "Бой" (режиссер Максим Арбугаев), "Доктор Лиза" (режиссер Оксана Карас), "На острие" (режиссер Эдуард Бордуков), "Маша" (режиссер Анастасия Пальчикова), "Родные" (режиссер Илья Аксенов), "Sheena667" (режиссер Григорий Добрыгин), "История одного назначения" (режиссер Авдотья Смирнова) и анимационный сериал "Три кота" (режиссер Дмитрий Высоцкий).

В Мексике зрителям также покажут фильмы "Маша", "Родные", "Sheena667" и анимационный сериал "Три кота". Кроме того, зрители смогут посмотреть фильмы "Одесса" (режиссер Валерий Тодоровский), "Скажи ей" (режиссер Александр Молочников), "Кто-нибудь видел мою девчонку?" (режиссер Ангелина Никонова) и "Станиславский. Жажда жизни" (режиссер Юлия Бобкова). Все фильмы будут показаны с субтитрами, анимация - в профессиональном дубляже.