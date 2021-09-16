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Фестиваль камерной музыки "Возвращение" пройдет в январе 2022 года

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Организаторы фестиваля камерной музыки "Возвращение" приняли решение о его проведении в январе 2022 года.

Первый подобный фестиваль состоялся в январе 1998 года и с тех пор ежегодно проходил в рождественские дни в залах Московской консерватории. Январь 2021 года стал исключением – в условиях пандемии и многочисленных противоэпидемических ограничений было принято решение фестиваль не проводить.

Как сообщают организаторы, "Возвращение"-2022 пройдет с 10 по 16 января будущего года и станет 24-м по счету.

Формат фестиваля "Возвращение" - это четыре концерта, включающие шедевры камерной музыки, редко исполняемые произведения великих композиторов, российские и мировые премьеры отечественных и зарубежных авторов.

Начиная с 2015 года, фестиваль "Возвращение" проводится на средства благотворителей, оказавших поддержку проекта на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

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