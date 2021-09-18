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Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму "Искушение"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минкультуры России отказалось выдать прокатное удостоверение на художественный фильм "Искушение" режиссера Пола Верховена.

Согласно приказу, опубликованному на сайте министерства, компании-прокатчику Capella Film отказано в выдаче прокатного удостоверения, ссылаясь на Правила выдачи прокатных удостоверений.

Фильм, ранее номинированный на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, должен был выйти в российский прокат 7 октября.

Картина с Виржини Эфира, Дафной Патакия и Шарлоттой Рэмплинг в главных ролях рассказывает о католической монахине XVII века Бенедетте, мучимой как религиозными, так и эротическими видениями. Она влюбляется в молодую послушницу монастыря. Сценаристы при создании фильма обращались к книге Джудит Браун "Нескромные поступки: жизнь лесбиянки в Италии эпохи Возрождения".

Аббатисса Бенедетта Карлини - реально существовавшая монахиня, которая лишилась должности и провела последние 35 лет жизни в заключении в монастыре за интимные отношения с монахиней Бартолемеей. Сама Бартолемеа на допросе заявляла, что аббатисса вступала с ней в связь, когда в нее вселялся демон.

Минкультуры Пол Верховен Искушение

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