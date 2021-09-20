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Байопик "Корона" получил премию "Эмми" как лучший драматический сериал

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник по московскому времени прошла 73-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Результаты опубликованы на официальном сайте премии.

Награду в номинации "Лучший драматический сериал" получил байопик "Корона", рассказывающий о жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Исполнители главных ролей в "Короне" - Джош О'Коннор (принц Чарльз) и Оливия Колман (Елизавета II) были признаны лучшими актерами драматического сериала, а сыгравшие Маргарет Тэтчер и принца Филиппа Джиллиан Андерсон и Тобайас Мензис - лучшими актерами второго плана в драматическом сериале. Кроме того, призы за режиссуру и сценарий "Короне" принесли Джессика Хоббс и Питер Морган.

Лучшим мини-сериалом стал "Ход королевы". Еще одну награду "Ходу королевы" за режиссуру в мини-сериале принес Скотт Фрэнк. Лучшими актерами в мини-сериале стали Юэн Макгрегор ("Холстон") и Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна"). Наградами за лучшие роли второго плана в мини-сериале были отмечены актеры "Мейра из Исттауна" Эван Питерс и Джулианна Николсон.

Приз за "лучший комедийный сериал" получил "Тед Лассо". Лучшим актером комедийного сериала признан Джейсон Судейкис ("Тед Лассо"), актрисой - Джин Смарт ("Хитрости"). Обе награды лучшим комедийным актерами второго плана также достались исполнителям ролей в "Тед Лассо" - Бретту Голдстейну и Ханне Уэддингем.

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Эмми Корона Ход Королевы Тед Лассо

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