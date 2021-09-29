Оперу "Иоланта" московской "Геликон-оперы" покажут в Швеции

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Премьера оперы Петра Чайковского "Иоланта" в постановке Сергея Новикова состоится 2 октября в Шведской королевской опере, всего в Стокгольме запланировано 7 показов постановки, созданной в копродукции с московским театром "Геликон-опера", сообщили "Интерфаксу" организаторы.

Опера "Иоланта" - копродукция двух театров - московской "Геликон-оперы" и Шведской королевской оперы в Стокгольме. Московская премьера состоялась 17 мая 2019 года, постановщиком выступил начальника управления президента РФ по общественным проектам, лауреат Второго международного конкурса молодых оперных режиссеров "Нано-опера" Сергей Новиков.

"Интересно, что изначально Стокгольм был в числе первых столиц, где Чайковский представил свой шедевр. Сразу за премьерой в Санкт-Петербурге в 1892 году, опера была поставлена в Копенгагене и Стокгольме в 1893-м, поскольку в литературной основе лежит пьеса скандинавского драматурга Генрика Герца "Дочь короля Рене", - отметил в разговоре с "Интерфаксом" Новиков.

По его словам, действие постановки происходит вне времени. Зритель, как уточнил Новиков, видит на сцене средневековую архитектуру, "но действие происходит скорее вне времени: вокруг слепой Иоланты находится множество героев, которые заботятся не о принцессе, а заняты своими делами, погрузившись в смартфоны и планшеты".

Зрителям предстоит ответить на вопрос "кто из них более слеп: Иоланты, которая "видит сердцем", или люди, которые за гаджетами не способны разглядеть чуда, растущего рядом с ними?".

Как уточнили организаторы, представление в Швеции планировалось в апреле 2020 года, однако, из-за пандемии театр был закрыт и проект удалось реализовать только сейчас, когда королевская опера возобновила свою работу в сентябре 2021 года. В Стокгольме до конца октября запланировано 7 показов, после чего декорации и костюмы спектакля вернутся в Москву на родную сцену.

В спектакле заняты солисты Московского театра Геликон-Опера Ольга Щеглова, Игорь Морозов, Станислав Швец, Дмитрий Янковский, Константин Бржинский, солисты шведской оперы, а также хор и оркестр Стокгольмского театра под управлением маэстро Джона Фьоре (США).