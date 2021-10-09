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Артист погиб в Большом театре во время оперы "Садко"

Артист погиб в Большом театре во время оперы "Садко"
Фото: Claudia Thaler/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Актер погиб во время спектакля на сцене московского Большого театра, замешкавшись при смене декораций, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, по предварительным данным, артист замешкался при смене декораций и не заметил, как сверху опускается рампа. Она придавила его насмерть.

По уточненным данным, погибший был актером мимического ансамбля. Ему было 37 лет.

При этом смена декораций происходила штатно. Падения декораций не было зафиксировано.

Спектакль был прерван, занавес опущен досрочно, зрителей попросили покинуть зал.

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