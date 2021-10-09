Большой театр подтвердил гибель артиста во время оперы "Садко"

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Артист мимического ансамбля погиб в Государственном академическом Большом театре России во время спектакля "Садко" при смене декораций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Во время спектакля "Садко" при смене декораций погиб артист миманса (мимического ансамбля). Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала", - сказали в пресс-службе театра в субботу.

Московские следователи выясняют обстоятельства гибели актера Большого театра, сообщила официальный представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

В пресс-службе сообщили, что администрация театра оказывает все необходимое содействие.

По данным следствия, 9 октября во время оперного спектакля, проходившего в Большом театре, 37-летний артист получил травмы и скончался до приезда скорой помощи.

"По данному факту Тверским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК по Москве проводится доследственная проверка. Следователи работают на месте происшествия. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего ", - сказала Иванова в субботу журналистам.

Представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова также сообщила о начале проверки.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности",- сказала Нефедова.

По ее словам, на месте происшествия находится и.о. первого заместителя Тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что 37-летний актер мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб в субботу во время спектакля "Садко" на сцене московского Большого театра, замешкавшись при смене декораций и не заметил, как сверху опускается рампа.

При этом смена декораций, по словам источника, происходила штатно и падения декораций не было зафиксировано. Спектакль был прерван, занавес опущен досрочно. Зрителей попросили покинуть зал.