Подмосковные чиновники назвали незаконным разрушение Щербинского городища

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В городском округе Домодедово 16 и 17 октября строительная техника срыла на 90% памятник дославянской, дьяковской культуры Щербинское городище (Конопелкинское городище, VI в. до н.э. – VI в.), сообщило специализированное издание "Хранители наследия".

Не до конца изученный памятник археологии раннего Железного века представлял собой городище, остатки валов и рвов, в его культурном слое находили керамику дьяковской культуры (существовала в VII–V веках до н. э.). Издание отмечает, что выявленный объект археологического наследия застройщик разрушил без разрешения и собирается открыть там строительный рынок.

Замдиректора Института археологии РАН Ася Энговатова заявила, что добиться остановки тяжелой техники удалось только после обеда 17 октября после реакции Генпрокуратуры и Минкультуры. По ее словам, местная администрация на жалобы не реагировала и не вмешивалась до этого момента, а когда на место прибыла полиция, 90% памятника, "который фигурирует во всех учебниках по археологии", уже сровняли с землей вместе с историческими валами и рвами.

Технику в городище пригнало ООО "Робметаллсталь", сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе правительства Московской области. Компания была зарегистрирована в 2012 году, ее гендиректор и владелец - Овик Чагарян. На сайте компании говорится, что она занимается поставкой металлопроката.

В администрации Домодедова газете подтвердили, что Щербинское городище было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия Подмосковья в 1998 году, а правительство области закрепило этот статус постановлением в 2004 году. Там добавили, что любой проект по освоению этого участка должен был получить заключение о наличии или отсутствии на нем объектов культурного наследия, такое заключение с 2018 года выдается по запросу. Застройщик такой запрос делать не стал, не получил ордер на земляные работы, поэтому "освоение земель незаконно", добавили чиновники.

В Главном управлении культурного наследия Подмосковья "Коммерсанту" заявили, что будут добиваться возбуждения уголовного дела об уничтожении памятника археологии.

Коммерческий директор "Робметаллстали" Самвел Григорян сказал изданию, что не в курсе проверок на Щербинском городище и что компании грозит уголовное дело. Он не смог подтвердить, принадлежат ли компании участки в районе городища без указания точных кадастровых номеров, и не стал отвечать, проводились ли работы в этой местности.