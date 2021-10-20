Археологам доверили оценку ущерба срытому Щербинскому городищу

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Главное управление культурного наследия Московской области начало проверку по факту разрушения памятника археологии - Щербинского городища в Домодедове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета.

Оценку ущерба проведет Институт археологии, добавил сотрудник пресс-службы. Работы в городище прекращены.

Щербинское городище (Конопелкинское городище, VI в. до н.э. – VI в.) – ключевой источник научной информации о дьяковской, дославянской культуре. По словам археологов, само городище уже изучалось, в его культурном слое находили керамику дьяковской культуры, но его рвы и валы остались в основном не исследованными. В 1998 году оно было признано выявленным объектом археологического наследия.

16 и 17 октября строительная техника срыла на 90% городище вместе с валами и рвами, сообщило специализированное издание "Хранители наследия". Замдиректора Института археологии РАН Ася Энговатова заявила изданию, что смогла добиться остановки тяжелой техники только после обеда 17 октября после звонков в Генпрокуратуру и Минкультуры. Местные чиновники и полиция до тех пор не реагировали на жалобы людей.

В администрации Домодедова "Коммерсанту" сказали, что застройщик начал земляные работы в городище, не сделав необходимых запросов. В Главном управлении культурного наследия региона пообещали, что будут добиваться возбуждения уголовного дела об уничтожении памятника археологии. Издание выяснило, что городище раскопали для ООО "Робметаллсталь", поставщика металлопроката, компания планирует там начать строительство.