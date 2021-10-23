Система QR-кодов в Большом театре заработает с 28 октября

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр с 28 октября будет пропускать на спектакли только при наличии QR-кода, сообщили в ГАБТ.

Невакцинированные зрители могут сдать билеты в кассу театра. Лицам до 18 лет QR-код не требуется.

Код о прохождении вакцинации или перенесенном COVID-19 можно получить на сайте Госуслуг. Также при посещении спектаклей и концертов необходимо предъявить паспорт.

В случае невозможности получить QR-код можно обратиться с заявлением на возврат билета в кассу театра не позднее времени начала мероприятия.

Ранее генеральный директор театра Владимир Урин сообщил, что Большой театр в ближайшие дни перейдет на режим работы в формате COVID-free. В сентябре Урин предполагал, что Большой театр в будущем может перейти на систему QR-кодов при посещении спектаклей. При этом он отмечал, что пока театру не выгодно вводить систему QR-кодов на спектакли, так как процент вакцинированных по России сейчас недостаточный для проведения спектаклей в формате COVID-free, театр не сможет реализовывать достаточное количество билетов.