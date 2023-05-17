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В Тульской области решили в 2023 году не проводить Фестиваль крапивы

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Тульской области в 2023 году решили не проводить Фестиваль крапивы в селе Крапивна Щекинского района, сообщила пресс-служба музея-заповедника "Ясная Поляна".

"По ряду объективных причин XX Фестиваль крапивы и X Международный конкурс-фестиваль "Пестрая Поляна" будут перенесены на 2024 год. О новых датах будет сообщаться дополнительно", - говорится в сообщении.

Фестиваль крапивы намечался на 3 июня. Программа фестиваля традиционно включает крапивные бои, выступление музыкальных коллективов, ярмарку мастеров, мастер-классы по народным ремеслам, выставки и интерактивные мероприятия.

Фестиваль проводится в Крапивне - бывшем уездном центре, связанным с жизнью и творчеством Льва Толстого.

X Международный конкурс-фестиваль "Пестрая Поляна" должен был пройти 19-23 августа в Ясной Поляне. Это событие каждые два года собирает на территории музея-заповедника профессиональных мастеров лоскутного шитья из России и стран зарубежья. Основное мероприятие программы - конкурс работ, выполненных в традиционной лоскутной технике. Также в рамках фестиваля проходят выставки, круглые столы, лекции и мастер-классы.

Ясная Поляна Тульская область Крапивна Лев Толстой
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