Богомолов, Крымов и Брусникина поставят спектакли в МХТ им. Чехова

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский представил планы театра на два будущих сезона, среди них - постановки Константина Богомолова, Евгения Писарева, Дмитрия Крымова и Марины Брусникиной.



"Я привык так жить до некоторых пор, когда еще снимался в кино, поэтому планировал на два года вперёд. Мне кажется, нам будет проще и правильнее жить, если мы спланируем нашу жизнью, пускай в черновиком варианте, но на два года вперёд", - сказал Хабенский на сборе труппы.

Хабенский сообщил, что продолжится работа над спектаклям, премьеры которых были заявлены в начале сезона. Так, через несколько дней состоится премьера спектакля "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" по пьесе Венедикта Ерофеева, режиссер - Уланбек Баялиев. "Сегодня начинаются репетиции по "Сирано де Бержерак", режиссёр Егор Перегудов", - добавил он. Режиссёр Михаил Рахвин продолжит работу над спектаклем по роману Виктора Пелевина "Омон Ра".

По словам Хабенского, в этом сезоне он намерен вернуть на сцену моноспектакль "Контрабас", премьера которого состоялась в 2014 году. "Это наглый эксперимент, который в своё время великодушно позволил мне сделать Олег Павлович Табаков (…) Мы выпустим эту хулиганскую экспериментальную вещь для зрителя в середине апреля", - сказал он.

С новой постановкой в МХТ им. Чехова вернётся Константин Богомолов. "Это будет наша акция как дань уважения, любви, преданности делу, Олегу Павловичу (Табакову - ИФ). Это будет постановка Константина Богомолов "Оптимистическая трагедия". Выпустим в конце сезона, премьера будет в следующем сезоне (2022/2023)", - сказал худрук.



На Малой сцене театра начинает работать режиссёр Марина Брусникина, которая представит постановку по пьесе Михаила Булгакова "Адам и Ева", выпуск спектакля запланирован на начало следующего сезона.

Планы на два будущих сезона

Хабенский отметил, что уже подготовил черновой вариант планов на следующие два сезона.

"Алла Сигалова пришла с предложением поставить по сценарию Евгения Григорьева "Роман о влюблённых". Есть концепция, есть предложение как вскрыть этот сценарий, который похож, на мой взгляд, на театральную пьесу. Осенью Алла будет работать над текстовыми вещами", - сказал Хабенский.

Также в сезоне 2022/2023 начнутся репетиции спектакля Дмитрия Крымова, который получил рабочее название "Диккенс". Ко Дню театра в марте Евгений Писарев выпустит историю по мотивам сценария Джозефа Манкевича "Все о Еве. Авантюрная история из жизни театра".

Кроме того, Хабенский ведёт переговоры с режиссёром Анатолием Васильевым.



На Малой сцене режиссёр Александр Баргман поставит постановку по рассказу Александра Куприна. "Я ему предложил заявку Станислава Любшина - Куприн, рассказ "На покое". В эту работу будет вовлечён весь золотой запас МХТ", - сказал Хабенский.



В сезоне 2023/2024 свои постановки могут представить режиссёры Жора Крыжовников и Юрий Быков. Сейчас с ними ведутся переговоры. Также свою постановку может представить Тимофей Кулябин.

В конце сезона театр поедет в международные гастроли, приуроченные к юбилею.

На Малой сцене в сезоне 2023/2024 планируется открыть экспериментальную сцену, на которой пройдёт проект "Арт Хаб". "Цель проекта - поиск современно драматургии, новых режиссеров, проект запускается на два сезона, работа начнётся в этом сезоне", - добавил Хабенский.