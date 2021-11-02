В Москве объявлены номинанты на театральную премию "Золотая маска"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Постановки Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова, РАМТа, театра Наций и Театра драмы им. Ф. Волкова будут претендовать на "Золотую маску" как лучшие драматические спектакли театрального сезона 2020-2021 года, сообщили организаторы премии.

"Просмотрели 1 156 спектаклей и в итоге отобрали 81 спектакль. У нас в этом году 290 номинаций. Это огромная цифра", - сказала на пресс-конференции во вторник гендиректор фестиваля "Золотая Маска" Мария Ревякина.

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что почти половина номинантов "Золотой Маски" этого года - коллективы из регионов. "Не только Москва и Санкт-Петербург, но после большой паузы возвращается Нижний Новгород. У Казани, Воронежа уже серьезное количество номинаций, они конкурируют с Москвой и Санкт-Петербургом. Мне кажется, это просто прекрасно", - сказала Любимова.

Как позже уточнила Ревякина, спектакли из регионов составили 73% афиши фестиваля, а 27% спектаклей приходится на Москву.

Гендиректор фестиваля также сообщила, что больше всех номинаций у Государственного академического Большого театра (4 спектакля и 22 номинации), у пермских Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и Театр-Театра (4 спектакля и 19 номинаций), Екатеринбургского театра Урал Опера Балет (2 спектакля и 14 номинаций).

Постановками, которые получили больше всего номинаций, стали "Шахматы" театра МДМ (Москва), "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" московского театра "Мастерская П.Н. Фоменко", "Антигона" Театр-Театра (Пермь), "Семейка Адамс" Драматического театра Перми и "Байка. Мавра. Поцелуй феи" Мариинского театра.

В номинации "Драма. Спектакль большой формы" представлены спектакли "Братья Карамазовы" Малого драматического театра - Театра Европы (Санкт-Петербург), "Горбачёв" Театра Наций (Москва), "Дело" театра "Красный факел" (Новосибирск), "Иваново детство" Театра юного зрителя (Казань), "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" театра "Мастерская П.Н. Фоменко" (Москва), "Сын" Российского академического Молодежного театра (Москва), "Тайм-аут" театра "Красный факел" (Новосибирск), "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург), "Утиная охота" Театра им. Ленсовета (Санкт-Петербург), "Циолковский" Театра драмы им. Ф. Волкова (Ярославль) и "Школа жен" театра им. Вл. Маяковского (Москва).

В номинацию "Драма. Работа режиссера" на получение театральной премии "Золотая маска" претендуют, в частности, Юрий Бутусов за спектакль "Сын" (РАМТ, Москва); Дмитрий Крымов за постановку "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" ("Мастерская П.Н. Фоменко", Москва) и за спектакль "Все тут" ("Школа современной пьесы", Москва); Андрей Могучий за постановку "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" БДТ им. Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург); Алвис Херманис за постановку "Горбачёв" Театра Наций и другие. Всего в номинации представлены 22 режиссера.

В малой форме "Драмы" представлены 14 постановок, среди которых работы Александринского театра и "Школы современной пьесы".

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Фестиваль проходит при поддержке фонда президентских грантов, министерства культуры РФ, правительства Москвы.

Вручение премии, как ожидается, состоится 20 апреля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.