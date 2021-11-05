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Актриса Лана Вуд обвинила Кирка Дугласа в изнасиловании ее сестры Натали

Актриса Лана Вуд обвинила Кирка Дугласа в изнасиловании ее сестры Натали
Актриса Натали Вуд. Архивное фото
Фото: Silver Screen Collection/Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Голливудская актриса Лана Вуд в своих новых мемуарах затрагивает судьбу покойной сестры, также актрисы Натали Вуд. Как пишет Associated Press, в книге "Младшая сестра", которая выйдет 9 ноября, говорится, что Натали Вуд еще в подростковом возрасте была изнасилована легендарным актером Кирком Дугласом.

Сестры Натали и Лана Вуд родились в США в семье российских иммигрантов, их настоящие имена Наталья и Светлана Захаренко.

Знаменитый актер Кирк Дуглас умер в 2020 году в возрасте 103 лет. Слухи о его предполагаемом насилии над Вуд ходили долгое время.

Нападение, согласно новой книге, произошло летом 1955 году, когда Натали Вуд снималась в фильме "Искатели". Тогда ей было около 17 лет.

Лана Вуд пишет в мемуарах, выдержки из которых публикует AP, что встречу Дугласа и ее сестры организовала мать девочек Мария Захаренко. Она считала, что Дуглас "одним кивком" откроет множество дверей в Голливуде.

Встреча состоялась в отеле Chateau Marmont. Согласно книге, Натали Вуд вернулась в машину, где ее ждали мать и сестра, растрепанной и очень расстроенной. "Она и мама начали о чем-то шептаться. Я не могла расслышать и разобрать, о чем они говорили. Что-то плохое случилось с моей сестрой, но я была, видимо, слишком маленькой, чтобы мне об этом рассказывать", - пишет Лана Вуд, которой на тот момент было 8 лет.

Она запомнила, что мать и сестра пришли к выводу, что обвинение Кирка Дугласа разрушило бы карьеру Натали.

По словам Ланы Вуд, старшая сестра рассказала о том, как Дуглас "сделай ей больно", лишь когда они обе уже были взрослыми. В мемуарах актриса вспоминает, что обещала сестре не рассказывать об изнасиловании, хотя слухи об этом ходили многие годы.

Натали Вуд погибла в 1981 году, Кирк Дуглас умер в 2020 году. Поэтому, пишет Лана Вуд, не осталось никого, кого нужно было бы защищать.

Пресс-секретарь актера Майкла Дугласа, сына покойной звезды, через своего пресс-секретаря выпустил короткое заявление: "Царствие небесное им обоим".

Актриса Натали Вуд была удостоена двух премий "Золотой глобус" и трижды номинировалась на премию "Оскар". В детстве снялась в таких фильмах, как "Чудо на 34-й улице" и "Бунтарь без причины". Славу ей принесла картина "Вестсайдская история", за которой последовали "Большие гонки", "Великолепие в траве", "Любовь с подходящим незнакомцем" и другие.

Погибла в 1981 году, отдыхая на яхте с мужем актером Робертом Вагнером. Изначально смерть актрисы признали несчастным случаем, но расследование было открыто в 2011 году после того, как капитан яхты признался, что не рассказал о ссоре актеров и считает Вагнера причастным к смерти жены.

Лана Вуд также снималась в кино, в частности сыграв в фильме о Джеймсе Бонде "Бриллианты навсегда".

Кирк Дуглас считается одним из представителей "золотой эры" Голливуда, получил почетный "Оскар" в 1996 году. Он снялся в десятках фильмов, включая "Спартак", "Чемпион", "Злые и красивые", "Перестрелка у корраля О-Кей", "Жажда жизни" и многих других.

Голливуд США Кирк Дуглас Натали Вуд

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