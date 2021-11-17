Продюсер Марк Рудинштейн попал в больницу после сердечного приступа

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Продюсер, основатель кинофестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн госпитализирован в Москве после сердечного приступа.

"Да, я госпитализирован. Чувствуя себя плохо пока. С сердечным приступом, да", - сказал Рудинштейн "Интерфаксу".

Ранее в СМИ появилась информация, что Рудинштейн находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Рудинштейн - советский и российский продюсер, актер и кинокритик. Заслуженный работник культуры РФ. Создатель и продюсер кинофестивалей "Кинотавр" и "Кинотаврик", организатор кинопремии "Золотой овен". Родился 7 апреля 1946 года.