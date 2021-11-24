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Представитель Рудинштейна опровергла информацию об инсульте у продюсера

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Продюсер, основатель кинофестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн остается в больнице после перенесенного сердечного приступа, информация о том, что у него инсульт, не верна, сообщила "Интерфаксу" представитель Рудинштейна.

"Я не знаю, кто распространяет эту информацию, он в больнице с прошлого вторника, врачи продолжают лечение", - сказала собеседница агентства.

17 ноября Рудинштейн сообщил "Интерфаксу", что он госпитализирован с сердечным приступом.

Рудинштейн - советский и российский продюсер, актер и кинокритик. Заслуженный работник культуры РФ. Создатель и продюсер кинофестивалей "Кинотавр" и "Кинотаврик", организатор кинопремии "Золотой овен". Родился 7 апреля 1946 года.

Марк Рудинштейн

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