Деятели культуры скорбят в связи с кончиной актрисы Нины Руслановой

Народная артистка РФ умерла 21 ноября на 76-м году жизни

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Народная артистка РФ Нина Русланова запомнится коллегам как гениальная актриса, мастер импровизаций, образы которой покорили сердца миллионов зрителей.

"Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки РФ Нины Ивановны Руслановой. Ее творческий путь неразделим с отечественным театром и кинематографом. Несмотря на множество испытаний, выпавших на долю Нины Ивановны, она смогла исполнить свою заветную детскую мечту и стать актрисой", - сказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели в ведомстве.

Она отметила, что "своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа - неповторима и уникальна".

Российский кинорежиссер Юрий Кара, снявший фильм "Завтра была война", в котором Русланова исполнила одну из ролей, отметил, что уход из жизни артистки стал невосполнимой утратой как для него, так и для российской культуры и всего искусства.

"Это была гениальная актриса. Чисто русский характер во всех его проявлениях. Некоторые жаловались, как она говорила, что у нее плохой характер. Но мне она говорила: "У меня не плохой характер, он у меня есть". Действительно, это было ее отличительной чертой, что она решительно стояла всегда за правду в искусстве, за самую высокую планку", - сказал Кара "Интерфаксу".

"Очень жаль, что такие люди уходят. На таких русских женщинах держится наша земля. Она настолько гениальна, что могла в секунду перейти от смеха к слезам, от истерики к радости. Она гениально перевоплощалась и гениально могла менять свое состояние в кадре", - добавил Кара.

Режиссер Владимир Бортко, в фильмах которого также играла Русланова, также выразил соболезнования в связи со смертью артистки, отметив, что для него она была очень дорогим человеком.

"По-моему, она была самым приглашаемым актером. Я могу сказать только одно - в жизни она была такой же, как и на экране. Она, собственно говоря, и не играла, она играла саму себя. Поскольку, эта личность была чрезвычайно многогранна и глубока, каждый раз получалась настоящая богатая палитра. Душа у нее была большая, широкая - настоящая русская душа", - сказал Бортко "Интерфаксу".

Режиссер картины "Будьте моим мужем", в котором Русланова исполнила роль второго плана, Алла Сурикова в разговоре с агентством отметила, что она была потрясающим импровизатором.

"Ушла замечательная актриса. Мы теряем каждый день прекрасных, удивительных, неповторимых, штучных актеров и людей. И конечно же, память о Нине навсегда останется и в сердцах зрителей, и в моем сердце. Замечательная актриса, потрясающий импровизатор, с непростым характером, но отходчиво заразительно смеющийся человек", - сказала Сурикова "Интерфаксу".

Свои соболезнования также выразил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. "Я соболезную, потому что это наша актриса. Все это очень печально", - сказал он "Интерфаксу".

Актриса Елена Проклова, с которой Русланова играла в фильме "Будьте моим мужем" (1981), отметила в разговоре с агентством, что ушла из жизни одна из значимых актрис отечественного кинематографа.

"Человек с очень сложной судьбой. Только наша память о ней будет благодарностью за все, что прожила, пережила в этой жизни. И даже если она была в чем-то обижена как актриса, как женщина, то после ее ухода наша благодарность восполнит это", - заявила Проклова.

"Она была сложным человеком, работалось с ней нелегко, но всегда безумно интересно. Я вспоминаю о нашей работе с огромным удовольствием и радостью, что пришлось работать с ней рядом", - сказала актриса.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, режиссер Евгений Герасимов в разговоре с агентством заявил, что память о Руслановой обязательно должна быть увековечена в Москве.

"Очень близкий для меня человек, талантливейший, с непростой судьбой. Человек очень интересный, артистка, сыгравшая такие потрясающие роли, которые останутся в памяти. Я уверен, что мы обязательно должны память о ней увековечить", - сказал Герасимов агентству.

Народная артистка РФ Нина Русланова умерла в воскресенье, 21 ноября, в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова родилась в городе Богодухов (Украинская ССР). Фамилию, отчество и дату рождения - 5 декабря 1945 года - ей дали в детдоме, где она воспитывалась. После детдома Русланова получила специальность "штукатур" в строительном училище, потом год проучилась в Харьковском театральном институте, а затем уехала в Москву и поступила в Театральное училище имени Б. В. Щукина.

Русланова работала в театре имени Евгения Вахтангова и театре имени Маяковского. В ее фильмографии более 140 ролей, среди которых "Короткие встречи", "Познавая белый свет" и "Настройщик" Киры Муратовой, "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа, "Афоня" Георгия Данелии, "Завтра была война" Юрия Кары и другие.