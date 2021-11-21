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Деятели культуры скорбят в связи с кончиной актрисы Нины Руслановой

Народная артистка РФ умерла 21 ноября на 76-м году жизни

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Народная артистка РФ Нина Русланова запомнится коллегам как гениальная актриса, мастер импровизаций, образы которой покорили сердца миллионов зрителей.

КультураАктриса Нина Русланова скончалась на 76-м году жизниАктриса Нина Русланова скончалась на 76-м году жизниЧитать подробнее

"Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающейся актрисы, народной артистки РФ Нины Ивановны Руслановой. Ее творческий путь неразделим с отечественным театром и кинематографом. Несмотря на множество испытаний, выпавших на долю Нины Ивановны, она смогла исполнить свою заветную детскую мечту и стать актрисой", - сказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели в ведомстве.

Она отметила, что "своими яркими и запоминающимися образами она покорила сердца миллионов зрителей самых разных поколений, а ее богатая фильмография стала примером бесценного творческого наследия, в котором каждая работа - неповторима и уникальна".

Российский кинорежиссер Юрий Кара, снявший фильм "Завтра была война", в котором Русланова исполнила одну из ролей, отметил, что уход из жизни артистки стал невосполнимой утратой как для него, так и для российской культуры и всего искусства.

"Это была гениальная актриса. Чисто русский характер во всех его проявлениях. Некоторые жаловались, как она говорила, что у нее плохой характер. Но мне она говорила: "У меня не плохой характер, он у меня есть". Действительно, это было ее отличительной чертой, что она решительно стояла всегда за правду в искусстве, за самую высокую планку", - сказал Кара "Интерфаксу".

"Очень жаль, что такие люди уходят. На таких русских женщинах держится наша земля. Она настолько гениальна, что могла в секунду перейти от смеха к слезам, от истерики к радости. Она гениально перевоплощалась и гениально могла менять свое состояние в кадре", - добавил Кара.

Режиссер Владимир Бортко, в фильмах которого также играла Русланова, также выразил соболезнования в связи со смертью артистки, отметив, что для него она была очень дорогим человеком.

"По-моему, она была самым приглашаемым актером. Я могу сказать только одно - в жизни она была такой же, как и на экране. Она, собственно говоря, и не играла, она играла саму себя. Поскольку, эта личность была чрезвычайно многогранна и глубока, каждый раз получалась настоящая богатая палитра. Душа у нее была большая, широкая - настоящая русская душа", - сказал Бортко "Интерфаксу".

Режиссер картины "Будьте моим мужем", в котором Русланова исполнила роль второго плана, Алла Сурикова в разговоре с агентством отметила, что она была потрясающим импровизатором.

"Ушла замечательная актриса. Мы теряем каждый день прекрасных, удивительных, неповторимых, штучных актеров и людей. И конечно же, память о Нине навсегда останется и в сердцах зрителей, и в моем сердце. Замечательная актриса, потрясающий импровизатор, с непростым характером, но отходчиво заразительно смеющийся человек", - сказала Сурикова "Интерфаксу".

Свои соболезнования также выразил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. "Я соболезную, потому что это наша актриса. Все это очень печально", - сказал он "Интерфаксу".

Актриса Елена Проклова, с которой Русланова играла в фильме "Будьте моим мужем" (1981), отметила в разговоре с агентством, что ушла из жизни одна из значимых актрис отечественного кинематографа.

"Человек с очень сложной судьбой. Только наша память о ней будет благодарностью за все, что прожила, пережила в этой жизни. И даже если она была в чем-то обижена как актриса, как женщина, то после ее ухода наша благодарность восполнит это", - заявила Проклова.

"Она была сложным человеком, работалось с ней нелегко, но всегда безумно интересно. Я вспоминаю о нашей работе с огромным удовольствием и радостью, что пришлось работать с ней рядом", - сказала актриса.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, режиссер Евгений Герасимов в разговоре с агентством заявил, что память о Руслановой обязательно должна быть увековечена в Москве.

"Очень близкий для меня человек, талантливейший, с непростой судьбой. Человек очень интересный, артистка, сыгравшая такие потрясающие роли, которые останутся в памяти. Я уверен, что мы обязательно должны память о ней увековечить", - сказал Герасимов агентству.

Народная артистка РФ Нина Русланова умерла в воскресенье, 21 ноября, в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова родилась в городе Богодухов (Украинская ССР). Фамилию, отчество и дату рождения - 5 декабря 1945 года - ей дали в детдоме, где она воспитывалась. После детдома Русланова получила специальность "штукатур" в строительном училище, потом год проучилась в Харьковском театральном институте, а затем уехала в Москву и поступила в Театральное училище имени Б. В. Щукина.

Русланова работала в театре имени Евгения Вахтангова и театре имени Маяковского. В ее фильмографии более 140 ролей, среди которых "Короткие встречи", "Познавая белый свет" и "Настройщик" Киры Муратовой, "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа, "Афоня" Георгия Данелии, "Завтра была война" Юрия Кары и другие.

Нина Русланова

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