Кинорежиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни

Режиссер Владимир Наумов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Народный артист СССР, режиссёр Владимир Наумов скончался в возрасте 93 лет, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России.

Наумов родился в Ленинграде в семье кинооператора Наума Наумова-Стража и актрисы Агнии Бурмистровой. Окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Савченко.

Долгие годы сотрудничал с режиссером Александром Аловым, вместе они сняли 11 фильмов. В том числе "Павел Корчагин", "Бег" и "Тегеран 43".