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Кинорежиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни

Кинорежиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни
Режиссер Владимир Наумов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Народный артист СССР, режиссёр Владимир Наумов скончался в возрасте 93 лет, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России.

Наумов родился в Ленинграде в семье кинооператора Наума Наумова-Стража и актрисы Агнии Бурмистровой. Окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Савченко.

Долгие годы сотрудничал с режиссером Александром Аловым, вместе они сняли 11 фильмов. В том числе "Павел Корчагин", "Бег" и "Тегеран 43".

Хроника 05 января 2019 года – 29 ноября 2021 годаУмершие знаменитости
Владимир Наумов

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