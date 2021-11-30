Режиссера Наумова похоронят на Новодевичьем кладбище

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Народного артиста СССР, режиссёра Владимира Наумова похоронят 2 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов России.

Собеседник агентства добавил, что прощание, по решению семьи, пройдет в узком кругу.

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. В 1952 году Наумов окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где занимался в мастерской Игоря Савченко. Был ассистентом на его фильмах "Третий удар" и "Тарас Шевченко". Режиссер таких фильмов, как "Павел Корчагин", "Бег", "Тегеран-43" и других.

Режиссёр скончался в возрасте 93 лет 29 ноября.