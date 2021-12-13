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Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Режиссер Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов РФ по итогам голосования, которое прошло на XI съезде организации в Центральном Доме кинематографистов.

Союз кинематографистов России - всероссийская общественная организация, которая объединяет профессиональных деятелей кинематографии. Организация была основана на учредительном съезде, состоявшемся 27-28 февраля 1990 года в Москве. Устав был принят 30 ноября 1991 года.

Михалков был председателем Союза с 1997 по 2008 годы. В 2008 году председателем был избран режиссер Марлен Хуциев, однако это решение было оспорено рядом членов союза. В 2009 году Михалков собрал внеочередной съезд, на котором был переизбран председателем.

Никита Михалков Союз кинематографистов

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