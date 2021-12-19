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Умер британский архитектор, проектировавший Центр Помпиду

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Британский архитектор Ричард Роджерс скончался на 89-м году жизни, сообщает "Би-би-си".

В 1971 году он получил известность, когда было решено воплотить в жизнь именно его проект Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже. Проект был разработан Роджерсом и итальянцами Ренцо Пьяно и Джанфранко Франчини.

Также на его счету проект здания "Купол тысячелетия" в Лондоне, построенный к наступлению третьего тысячелетия (сейчас это стадион O2 Arena), штаб-квартира компании "Ллойд", здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге и другие.

Ричард Роджерс был одним из самых успешных современных архитекторов, в 1991 году он был удостоен рыцарского титула.

Хроника 05 января 2019 года – 19 декабря 2021 годаУмершие знаменитости
Великобритания Лондон

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