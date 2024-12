В Лондоне разрешили построить 74-этажную офисную башню, сравнимую с Shard

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Администрация лондонского Сити (City of London Corporation) одобрила строительство 74-этажной офисной башни, которая сравняется по высоте с The Shard - самым высоким зданием в Великобритании и Западной Европе, пишет Financial Times.

Строительство небоскреба под названием 1 Undershaft было отложено после того, как против него выступили соседи, в том числе председатель страхового рынка Lloyd's of London Брюс Карнеги-Браун, заявившие, что новое здание займет площадь Сент-Хеленс-сквер, "лишив Сити очень важного пространства для собраний".

Инвестор проекта - компания Aroland Holdings и девелопер Stanhope уменьшили размер первого этажа, чтобы сохранить большую часть площади у основания башни.

Высота здания 1 Undershaft, строительство которого планируется завершить примерно к 2030 году, составит 309,6 метра, что в точности соответствует высоте башни The Shard, расположенной на противоположном берегу Темзы и остающейся самым высоким небоскребом Великобритании с 2012 года.

Проект предусматривает зону с озеленением на уровне 11-го этажа, смотровую площадку на верхнем уровне, а также детский образовательный центр, работа которого будет организована совместно с Музеем Лондона.

Крупным акционером Aroland Holdings является сингапурский миллиардер Куок Кхун Гонг, исполнительный директор группы по производству продуктов питания Wilmar International, одного из крупнейших в мире владельцев плантаций масличных пальм.