Реставрация памятника Минину и Пожарскому завершится осенью 2022 года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве должна завершиться осенью 2021 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры со ссылкой на директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина.

Музей продолжает готовить памятник к реставрации.

Монумент уже закрыли в специальный павильон, и скоро скульптурную группу перенесут с постамента на реставрационный стол внутри павильона.

Памятник Минину и Пожарскому был установлен в 1818 году на народные деньги, он стал первым крупным скульптурным памятником в Москве.

В августе 2018 года Исторический музей объявил сбор средств на реставрацию памятника. Жертвователями стали сотни граждан России и стран СНГ. Самые крупные пожертвования сделали Российское военно-историческое общество и Промсвязьбанк, еще часть средств выделило Минкультуры.

Работы должны были начаться в ноябре 2020 года, но их начали в июне 2021 года с археологических раскопок под монументом.