Мостовую начала 19 века нашли при реставрации памятника Минину и Пожарскому

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Часть первой каменной мостовой, которая относится к началу 19 века, была найдена при проведении подготовительных работ к реставрации памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Об этом сообщил заведующий отделом археологии Московской Руси, член-корреспондент РАН Леонид Беляков.

"Кроме поверхностного культурного слоя, который есть как всегда XV-XVI-XVII века по находкам на Красной площади, здесь открылась мостовая, очень большой кусок, никогда нами не виданный, первой каменной мостовой, мы не знаем точно, это 1804 – донаполеоновская мостовая, или 1818 год – то есть посленаполеоновское приведение в порядок Красной площади", - сказал Беляков в среду журналистам.

Он отметил, что найденную часть мостовой можно увидеть на гравюрах 20 годов XIX века, "когда Красная площадь предстает как огромный зал, вымощенный паркетом".

"Куски этого "каменного паркета" мы сейчас обнаружили, соответственно, придется его сохранять, каким-то образом снова укладывать его на место, может быть задуматься над мощением какой-то еще части Красной площади. И по отношению к памятнику это абсолютно родной кусок мощения, поскольку это то сопровождение, когда памятник стоял посередине Красной площади", - сообщил Беляков.

Реставрационные работы памятника Минину и Пожарскому стартовали в Москве в начале июня. Работы, как прогнозируют специалисты, завершатся к 2023 году. Стоимость реставрационных работ составляет 55 млн рублей.

В августе 2018 года музей объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника. Жертвователями стали сотни российских граждан, а также граждане стран СНГ.

Памятник Минину и Пожарскому – скульптурный монумент, посвященный предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Является первым крупным скульптурным памятником в Москве. Памятник был воздвигнут в 1818 году назад на народные средства.