Фильм "Отец" с Энтони Хопкинсом получил премию "Золотой петух" в Китае

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Картина "Отец" с Энтони Хопкинсом в главной роли удостоена награды "Золотой петух", национальной государственной премии Китайской Народной Республики за достижения в кинематографе.

Как сообщает Variety, впервые награду вручали в номинации "Лучший иностранный фильм".

Драма режиссера Флориана Зеллера обошла анимационную картину "Легенда о волках", фильм о Второй мировой войне "Уроки фарси", итальянский фильм "Пиноккио" и тайский "Счастливого старого года"

Отмечается, что Пекин рассчитывает, что учрежденный в 1981 году "Золотой петух" станет более популярным и известным, чем премия Тайбэйского кинофестиваля "Золотая лошадь".

Номинантов выбирали из картин, которые показывались в китайских кинотеатрах в период с 1 июля 2020 года по 15 июля 2021 года. "Отец" получил в китайском прокате $4,14 млн, то есть почти в два раза больше, чем он заработал в США.

Ранее Хопкинс получил "Оскара" за роль в этом фильме. Также награды Американской киноакадемии были удостоены авторы сценария картины.