Берлинале пройдет в очном формате с 10 по 16 февраля

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Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Международный Берлинский кинофестиваль пройдет в очном формате с 10 по 16 февраля с учетом всех коронавирусных ограничений, сообщили организаторы.

"Из-за пандемии Берлинале изменил свой формат и концепцию: фестиваль начнется 10 февраля с торжественного открытия в Berlinale Palast (...) Церемония награждения Золотым и Серебряными медведями, а также премии GWFF за лучший полнометражный фильм и премии Берлинале за документальный фильм состоится вечером 16 февраля", - говорится в сообщении пресс-службы кинофестиваля, опубликованном на его сайте в среду.

После открытия и до 16 февраля будут проходить показы конкурсных картин, съемочные группы лично представят свои фильмы публике. После награждения фестиваль будет продлен до 20 февраля - пройдут повторные показы фильмов во всех кинотеатрах Берлинале.

Как отметили организаторы, вместимость кинотеатров Берлинале была кардинально сокращена - до 50%. "Из-за пандемии проведение вечеринок и фуршетов будет невозможно, но для съемочных групп все же будет шанс появиться в сокращенном формате на красной дорожке Berlinale Palast, что поможет создать нотку традиционной фестивальной атмосферы", - говорится в сообщении.

Фильмом открытия фестиваля станет картина "Питер фон Кант" режиссера Франсуа Озона, главные роли в котором исполнили Дени Менош, Изабель Аджани и Ханна Шигулла. Премьера картины состоится 10 февраля.

Церемония вручения почетного Золотого медведя фестиваля состоится 15 февраля, сообщили организаторы.

Берлинский кинофестиваль считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией, проводится с 1951 года. Главный приз кинофестиваля - "Золотой медведь".

В прошлом году 71-й Международный Берлинский кинофестиваль из-за пандемии коронавируса проходил в два этапа и открылся 1 марта в онлайн-формате. Открытые показы для зрителей проходили с 9 по 20 июня как в обычных кинотеатрах, так и в кинотеатрах под открытым небом.