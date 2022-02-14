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Умер Айван Райтман, снявший "Охотников за привидениями" и "Близнецов"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Калифорнии умер режиссер и продюсер Айван Райтман, создатель знаменитой комедии "Охотники за привидениями" (Ghostbusters, 1984 год). О его смерти сообщает АР со ссылкой на заявление троих его детей.

Режиссер умер внезапно во сне в ночь на воскресенье в собственном доме в Монтесито.

Его семья сообщила, что утешает, что его фильмы приносили смех и радость бесчисленным зрителям по всему миру, и его будут помнить вечно.

Райтман родился 27 октября 1946 года в Чехословакии. Его семья в 1950 году перебралась в Канаду. Там он получил образование, и в 70-х стал снимать и продюсировать кино. В его картинах снимались Билл Мюррей, Джон Белуши и Арнольд Шварценеггер.

Он был режиссером фильмов "Фрикадельки" (Meatballs, 1979 год), "Близнецы" ( Twins, 1988 год), "Детсадовский полицейский" (Kindergarten Cop, 1990 год), Джуниор (Junior, 1994) был продюсером семейных лент "Бетховен" и "Бетховен 2" (Beethoven), комедии "Зверинец" (National Lampoon's Animal House).

"Охотники за привидениями" стали самой известной его режиссерской работой. В 2021 году вышел фильм "Охотники за привидениями: наследники", который снял сын Айвана Джейсон Райтман.

Хроника 05 января 2019 года – 14 февраля 2022 годаУмершие знаменитости
США Канада Айван Райтман

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