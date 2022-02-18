Умер актер Борис Невзоров

Актер Борис Невзоров Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от коронавируса, сообщила "Интерфаксу" директор Малого театра Тамара Михайлова.

"Борис Георгиевич скончался пару часов назад. Коронавирус", - сказала Михайлова.

Борис Невзоров - советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и педагог. Он родился 18 января 1950 года.

В разные годы он служил в Московском Новом драматическом театре, в театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. С 2005 года Невзоров работал в Малом театре.

На счету Невзорова более ста ролей в кино и сериалах, в частности, в фильме "Россия молодая" (1982 год), "Русь изначальная" (1985 год), "Найти и обезвредить" (1982 год), "Говорит Москва" (1985 год), "Капабланка" (1986 год), "Сталинград" (1989 год), "Дурак" (2014 год), "Последний министр" (2020 год).