Для детей из ЛНР и ДНР проведут акцию "День в музее"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ совместно с региональными властями проведет акцию "День в музее" с целью поддержки беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в пресс-службе ведомства.

Акция стартует 1 марта, в ней примут участие подведомственные Минкультуры России музеи, расположенные в регионах, принимающих граждан из двух республик. Программа учреждений рассчитана на целый день пребывания посетителей и предполагает проведение экскурсий, мастер-классов и других культурно-просветительских мероприятий для детей из семей беженцев, включая питание и транспортное обеспечение.

Так, мероприятия пройдут в Московской, Тульской, Смоленской, Саратовской, Ростовской областях, а также в городе Севастополь.

Мероприятия, в частности, приведут музей-заповедник А.С. Грибоедова "Хмелита", Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", музей-заповедник М.А. Шолохова. К акции присоединятся и другие российские учреждения культуры - музей-усадьба "Архангельское", музей-заповедник "Горки Ленинские", историко-художественный и литературный музей-заповедник "Абрамцево", музей "Смоленская крепость", объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина, военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле", мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова, Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева, и природный музей-заповедник И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново, историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" и Российская государственная художественная галерея.