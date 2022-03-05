Пушкинский музей перенес открытие выставки "Котел алхимика"

Возникли проблемы с предоставлением работ зарубежными художниками

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина перенес открытие выставки "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие", которая должна была начать работу 15 марта, из-за невозможности получить часть экспонатов от зарубежных художников, сообщила "Интерфаксу" директор музея Марина Лошак.

"У нас уже имеется определенный болезненный опыт на данный момент. Выставка "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие" не сможет открыться 15 марта, как это планировалось. В выставке должны были участвовать произведения зарубежных художников, которые на данный момент не имеют возможности предоставить вещи для экспонирования. Среди них - работа Олафура Элиассона, имеющая важное значение для проекта и выбранная в качестве эмблемы выставки", - сказала Лошак.

При этом она отметила, что музей продолжает сотрудничество с зарубежными партнерами по данному проекту.

"Поэтому мы не отменяем выставку и надеемся, что наступит момент, когда мы сможем ее показать. Все готово для этого, уже существует каталог", - добавила Лошак.

По ее словам, выставка "поднимает важную тему, связанную с видением или зрением как философским пониманием этого процесса, представляет слепоту и прозрение, редуцированное и расширенное восприятие скорее как некий метафизический импульс, чем физические свойства зрения. С помощью искусства проект показывает бесконечную вариативность личностного восприятия".

"Эта выставка актуальна как никогда, и мы уверены, что мы и наши партнеры сделаем все, чтобы она состоялась", - добавила она.

Отказов от сотрудничества не было

Пушкинский музей пока не получал отказов в сотрудничестве в проведении совместных проектов и выставок от зарубежных музеев, но готовится к тому, чтобы проводить выставки с теми произведениями искусства, которые будут доступны в России, сообщила Лошак.

"Что касается остальных проектов музея, связанных с внедрением мирового искусства в наш контекст, то их запланировано довольно много, и пока мы не получали отказов. Но мы понимаем, что они возможны - в силу определенных обстоятельств и ограничений физического взаимодействия с зарубежными партнерами. Мы готовимся к тому, чтобы делать выставки с теми произведениями, которые нам доступны на территории нашей страны и тех стран, откуда мы эти вещи можем получать", - сказала она.

Говоря о том, как международная ситуация отразится на сотрудничестве с мировыми музеями, Лошак отметила, что это покажет время.

"В непростой для русской культуры период мы получаем огромное количество поддерживающих писем от наших зарубежных коллег. В их сообщениях много теплых слов, которые дают нам почувствовать, что мы не одиноки в этот момент", - отметила глава Пушкинского музея.

Лошак уточнила, что обмен происходит не только между директорами музеев, но и на уровне реставраторов, кураторов, специалистов инклюзивных направлений и других сотрудников музея, которые связаны с коллегами по всему миру. "В каждом письме говорится, что сотрудничество не может быть прервано и оно непременно будет восстановлено", - добавила она.