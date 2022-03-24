Мишустину предложат объявить 2026 год Годом Салтыкова-Щедрина

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Московская областная дума решила направить премьер-министру Михаилу Мишустину предложение объявить 2026 год Годом писателя Салтыкова-Щедрина. Это решение заксобрание приняло 24 марта.

Проект обращения подготовил комитет по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы. Там напомнили, что 27 января 2026 года исполнится 200 лет со дня рождения писателя.

"Среди классиков русского критического реализма XIX века Салтыков-Щедрин выступает не только как непревзойденный художник слова, мастер гротеска, глубокий психолог, но и как государственно мыслящий гражданин. Этим определяется оригинальность и непреходящее значение его литературного наследия. В этой связи празднование 200-летия М.Е. Салтыкова-Щедрина может приобрести общегосударственное значение", - сказала председатель комитета Линара Самединова.

Салтыков-Щедрин родился в селе Спас-Угол Московской области. Там сейчас открыт музей писателя. Также в Подмосковье находятся памятные места фамилии Салтыковых: каскад прудов, усадебный липовый парк и семейный некрополь.