Брюссель "деколонизирует" общественное пространство

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Муниципальные власти Брюсселя объявили конкурс на художественный проект по антиколониальной тематике на площади Патриса Лумумбы, расположенной близ африканского квартала бельгийской столицы - Матонге.

"Художественный проект на площади Лумумбы выражает волю города Брюсселя деколонизировать общественное пространство. Эта акция началась с присвоения имени Патриса Лумумбы площади в 2018 году", - сообщается в пояснении к объявлению конкурса.

Проект "деколонизации общественного пространства" предусматривает, в частности, сооружение новых памятников и мемориальных знаков, "чтобы представить отсутствующие в настоящее время исторические следы, сочетающие колониальное прошлое и разнообразие брюссельского общества".

Предполагается, что это стимулирует публику "конструктивным и инновационным образом задаваться вопросами о колониальной проблеме", например, раскроет ей жизнь и деятельность Лумумбы, а также воздаст долг памяти жертвам колониализма.

Ожидается, что отобранный проект должен быть реализован и открыт не позднее июня 2024 года.

Как объясняет телеканал RTBF, проект, предложенный для площади Патриса Лумумбы, должен быть проработан его авторами "с учетом статуи Леопольда II" на расположенной неподалеку площади Трона. Это означает, комментирует канал, что бургомистр Брюсселя Филипп Клоз не намерен сносить памятник королю бельгийцев Леопольду II (1865-1909 годы правления), известному жестокой эксплуатацией населения нынешней Демократической Республики Конго.

Требования снести этот памятник и акты вандализма против него возникли в разгар развернувшихся в мире кампаний движения Black Lives Matter после убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Патрис Лумумба - конголезский политический и государственный деятель, первый премьер-министр Демократической Республики Конго после провозглашения её независимости в июне 1960 года, национальный герой ДРК и один из символов борьбы африканцев за независимость.

Убит после пыток 17 января 1961 года при соучастии бельгийских военных.

Как сформулировал канал RTBF, проект в сквере Лумумбы будет возведен "в противовес статуе Леопольда II".